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Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря. ФОТОрепортаж

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На заседании 16 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект о национальном сопротивлении, создала нового регулятора для интернета и мобильной связи и усилила требования к производству, продаже, рекламе и использованию табачных изделий и электронных сигарет.

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" Михаил Радуцкий развеселил коллегу по фракции Андрея Богданца.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 01

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 02

Депутат Александр Ковальчук (фракция "Слуга народа" занимался распространением среди нардепов "Календаря патриота").

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 03

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 04

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Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 05

"Слуга народа" Анатолий Гунько после обсуждения подрядов с абонентом "Юра брат кумы" находился в хорошем настроении.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 06

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 07

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 08

Спор между главой Верховой Рады Русланом Стефанчуком и экс-председателем ВР Дмитрием Разумковым.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 09

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 10

Это событие решил снять на телефон депутат Богдан Кицак (СН).

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 11

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Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 12

"Слуга народа" Василий Вирастюк под елкой.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 13

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в окружении коллег.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 14

Нардеп с фракции ОПЗЖ Виктор Черный оказался пользователем платформ OLX и AliExpress.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 15
Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 16

Стильный лук от "слуги народа" Максима Пашковского.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 17

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Парламентарии – историки Владимир Вятрович (ЕС) и Максим Бужанский (СН).

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 18

У депутата Ирина Констанкевич из группы "За будущее" закончилась голодовка.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 19

У "Слуг" Евгении Кравчук и Богдана Яременко всегда есть темы для обсуждения.

Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря 20

Фото: Цензор.НЕТ.

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