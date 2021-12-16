Календари Ковальчука, спор Стефанчука и Разумкова, дискуссия Вятровича и Бужанского, Вирастюк под елкой – день работы Рады 16 декабря. ФОТОрепортаж

На заседании 16 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект о национальном сопротивлении, создала нового регулятора для интернета и мобильной связи и усилила требования к производству, продаже, рекламе и использованию табачных изделий и электронных сигарет.

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" Михаил Радуцкий развеселил коллегу по фракции Андрея Богданца.

Депутат Александр Ковальчук (фракция "Слуга народа" занимался распространением среди нардепов "Календаря патриота").







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"Слуга народа" Анатолий Гунько после обсуждения подрядов с абонентом "Юра брат кумы" находился в хорошем настроении.







Спор между главой Верховой Рады Русланом Стефанчуком и экс-председателем ВР Дмитрием Разумковым.







Это событие решил снять на телефон депутат Богдан Кицак (СН).

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"Слуга народа" Василий Вирастюк под елкой.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в окружении коллег.

Нардеп с фракции ОПЗЖ Виктор Черный оказался пользователем платформ OLX и AliExpress.





Стильный лук от "слуги народа" Максима Пашковского.

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Парламентарии – историки Владимир Вятрович (ЕС) и Максим Бужанский (СН).

У депутата Ирина Констанкевич из группы "За будущее" закончилась голодовка.

У "Слуг" Евгении Кравчук и Богдана Яременко всегда есть темы для обсуждения.

Фото: Цензор.НЕТ.