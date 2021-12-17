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Капитан полиции Васенков, общавшийся с Гогилашвили, продолжает работать в зоне ООС. ФОТО

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Капитан полиции Константин Васенков, на которого напал заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, продолжает выполнять свою работу в зоне ООС.

Об этом в Facebook сообщил Сергей Сухин, передает Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь, настоящее лицо МВД, капитан Васенков Константин. В прошлом участковый офицер полиции, а сейчас УКЗ ГУ НП в Киевской области. Костя продолжает добросовестно выполнять свою работу, находясь в командировке в зоне ООС.

Тот же Васенков, который вежливо и достойно общался с бывшим заместителем министра Гогилашвили. Вот его лицо точно не стыдно показать всем полицейским", - говорится в сообщении.

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Капитан полиции Васенков, общавшийся с Гогилашвили, продолжает работать в зоне ООС 01

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А орденом нагородили ?
    Бо таким і має бути справжній офіцер.
  • Шрек Баблокат
    респект настоящему Мужику!.. и позор черножопой коррумпированной скотине!
  • Fjall_Raven
    так и гомиашпили продолжает жить с будановым преспокойно, в доме который им манька снимает.
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