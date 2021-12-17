С начала агрессии РФ против Украины военная контрразведка задержала 1096 участников НВФ и пресекла деятельность 6 террористических групп, - СБУ. ФОТОрепортаж

В течение 2014-2021 годов военная контрразведка Службы безопасности Украины установила личности 1387 участников незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР" и задержала 1096 из них.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За этот период также были разоблачены и задержаны 133 агента иностранных спецслужб, пресечена деятельность 6 террористических групп, ликвидировано 210 схронов с оружием.

Практически каждый из этих случаев является результатом многоэтапных спецопераций, разработанных и осуществленных военной контрразведкой СБУ в рамках противодействия гибридным угрозам.

По ее материалам было начато более 7 тыс. уголовных производств по преступлениям против государственной безопасности Украины. И уже 688 приговоров суда вступили в силу.







Один из вопиющих случаев, разоблаченных контрразведкой, – попытка угона на территорию РФ украинского самолета-разведчика Су-24МР в 2014 году. Его пытался совершить командир экипажа-спарки одной из воинских частей, дислоцированных в Хмельницкой области, которого завербовали представители Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ.

Он должен был совершить посадку самолета на аэродроме в РФ из-за якобы неисправности бортового оборудования. Однако сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке совершения преступления. Суд же признал его виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса, приговорив к 12 годам лишения свободы.

В 2020 году военная контрразведка СБУ задержала в Луганской области диверсанта, пытавшегося взорвать железнодорожную станцию ​​в Рубежном и военный мобильный госпиталь. Злоумышленник был задержан после установки им взрывных устройств, оборудованных средствами дистанционного подрыва.

Также смотрите: Военная контрразведка СБУ предотвратила возможную передачу спецслужбам РФ секретных данных относительно подразделений противовоздушной обороны Украины. ФОТОрепортаж

Именно в то время на станции в Рубежном происходила загрузка военной техники, а в больнице Северодонецка находились около 170 человек персонала и украинских военнослужащих на лечении.

После терактов диверсант планировал пересечь линию разграничения и прятаться в ОРДЛО. Однако задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. В настоящее время он находится под стражей, а следственные действия по установлению всех обстоятельств дела и возможных участников продолжаются.

К 12 годам лишения свободы приговорен еще один вражеский агент по статье "Государственная измена". Им оказался бывший сотрудник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Подполковник в отставке был "расконсервирован" представителями российских спецслужб для подрывной деятельности против Украины.

Агент собирал разведданные о силах антитеррористической операции, в том числе их позиции и системы инженерной защиты. Также он попытался привлечь к негласному сотрудничеству командира одного из украинских военных подразделений. Однако контрразведчики задержали злоумышленника на пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. Он направлялся на территорию Брянской области РФ для встречи со своими кураторами.

Кроме того, СБУ обезвредила на востоке Украины группировку, занимавшуюся проведением информационных диверсий против нашего государства. В ее состав входило 15 человек. Их куратором являлся представитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

Злоумышленники распространяли через Интернет деструктивный контент для дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине.

Также читайте: Контрразведка СБУ за полгода разоблачила 3 ​​агентурные сети и задержала 18 агентов российских спецслужб. ИНФОГРАФИКА

Организаторы группы были приговорены к разным срокам заключения за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, военная контрразведка системно противодействует нарушениям законодательства по сохранению государственной тайны.

В частности, за период гибридной войны было:

- обнаружено и локализовано 439 попыток иностранной стороны получить сведения с ограниченным доступом,

- привлечены к административной ответственности 1642 человека за нарушение законодательства в сферах охраны государственной тайны и информационной безопасности,

- отменен 507 должностным лицам допуск к государственной тайне,

- приостановлено действие 22 разрешений учреждениям на ведение деятельности, связанной с государственной тайной.

Военная контрразведка СБУ также противодействует коррупции и проявлениям организованной преступности в войсках. Благодаря этой работе с 2014 года было не допущено нанесение экономического ущерба государству в размере 32,7 млрд гривен.

























Фото: сайт СБУ