СБУ задержала банду злоумышленников, притворявшихся активистами-антикоррупционерами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По информации СБУ, преступную схему организовал руководитель одной из местных организаций. Он проверял наличие в государственных реестрах и базах данных разрешительных документов, а в случае несоответствий подавал заявление в полицию.
Затем "активист" инициировал личную встречу с бизнесменом и предлагал решить этот вопрос. Далее в форме ультиматума он озвучивал сумму "откупа". В среднем это было от 3 до 5 тысяч долларов.
К отказывающимся "активисты" применяли весь арсенал влияния: блокировали деятельность предприятия, приглашали журналистов на показательные акции, подавая это как борьбу с нарушениями законодательства в сфере бизнеса.
Кроме того, злоумышленники пытались оказать давление даже на полицию – для "эффективного" рассмотрения поданных ими заявлений.
Правоохранители задержали "антикоррупционера" при передаче ему 70 тысяч гривен за невмешательство в топливный бизнес одного из местных предпринимателей. В "офисе" банды и по месту жительства фигурантов провели обыски. Там изъяли телефоны и жесткие диски с поличным, документацию и черновую бухгалтерию расчетов с жертвами.