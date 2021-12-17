СБУ задержала банду злоумышленников, притворявшихся активистами-антикоррупционерами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области сотрудники Службы Безопасности Украины разоблачили банду, которая якобы боролась с коррупцией и требовала деньги с бизнеса. Если предприниматели отказывались платить, правонарушители причиняли вред их репутации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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По информации СБУ, преступную схему организовал руководитель одной из местных организаций. Он проверял наличие в государственных реестрах и базах данных разрешительных документов, а в случае несоответствий подавал заявление в полицию.

Затем "активист" инициировал личную встречу с бизнесменом и предлагал решить этот вопрос. Далее в форме ультиматума он озвучивал сумму "откупа". В среднем это было от 3 до 5 тысяч долларов.

К отказывающимся "активисты" применяли весь арсенал влияния: блокировали деятельность предприятия, приглашали журналистов на показательные акции, подавая это как борьбу с нарушениями законодательства в сфере бизнеса.

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Кроме того, злоумышленники пытались оказать давление даже на полицию – для "эффективного" рассмотрения поданных ими заявлений.

Правоохранители задержали "антикоррупционера" ​​при передаче ему 70 тысяч гривен за невмешательство в топливный бизнес одного из местных предпринимателей. В "офисе" банды и по месту жительства фигурантов провели обыски. Там изъяли телефоны и жесткие диски с поличным, документацию и черновую бухгалтерию расчетов с жертвами.

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