Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину в следующем году, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами G7 и Европейским Союзом в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства также рассказал участникам встречи о важных шагах на пути преобразований в Украине, в частности, о ходе реформ.

"Мы разблокировали судебную реформу. Запустили важнейший процесс деолигархизации", - отметил президент.

Отдельное внимание участники мероприятия уделили обсуждению ситуации безопасности на границах Украины и процессу мирного урегулирования на Донбассе.

Зеленский отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации.

Глава государства пригласил лидеров стран G7 и Европейского Союза посетить Украину.

"Жду всех лидеров ваших стран в следующем году в Украине", - сказал Зеленский.

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