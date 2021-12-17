Зеленский пригласил лидеров стран G7 и ЕС посетить Украину в следующем году, - ОП. ФОТОрепортаж
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами G7 и Европейским Союзом в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава государства также рассказал участникам встречи о важных шагах на пути преобразований в Украине, в частности, о ходе реформ.
"Мы разблокировали судебную реформу. Запустили важнейший процесс деолигархизации", - отметил президент.
Отдельное внимание участники мероприятия уделили обсуждению ситуации безопасности на границах Украины и процессу мирного урегулирования на Донбассе.
Зеленский отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации.
Глава государства пригласил лидеров стран G7 и Европейского Союза посетить Украину.
"Жду всех лидеров ваших стран в следующем году в Украине", - сказал Зеленский.