СБУ обезвредила преступную группировку, похищавшую и пытавшую людей на Прикарпатье. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
По данным следствия, они похищали людей, совершали насилие и "выбивали" из потерпевших деньги. В случае неуплаты – угрожали убийством.
Установлен факт похищения местного предпринимателя, занимающегося ремонтом компьютерной техники. Злоумышленники пытали мужчину и ограбили его.
Еще у одного жителя региона участники банды требовали почти 40 тысяч долларов за возврат несуществующего долга. При этом угрожали потерпевшему физической расправой с его семьей.
Кроме того, злоумышленники пытались "выбить" 1 млн грн из местной жительницы. Для этого они использовали психологическое давление и угрозы насилием.
По информации досудебного расследования, в состав группировки входили 8 человек. Среди них – бывший милиционер, которого уволили из правоохранительных органов в 2015 году.
На данный момент злоумышленникам сообщили о подозрениях в совершении преступлений по:
- ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека),
- ст. 186 (грабеж),
- ст. 187 (разбой),
- ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют причастность участников группировки к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
Операцию по разоблачению и задержанию злоумышленников проводили сотрудники Управления СБУ в Ивано-Франковской области совместно со следователями Национальной полиции и при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.