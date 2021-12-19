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РФ, нарушая Минские договоренности, стянула к линии фронта на Донбассе 102 единицы военной техники, - пресс-центр ОС. КАРТА

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Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали размещение на временно оккупированной территории 102 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу операции Объединенных сил.

Следовательно, в зоне действий так называемого 1 армейского корпуса ВФ РФ за пределами выделенных мест хранения вооружения в районе Тернового обнаружено 34 танка Т-72, ​​14 танков Т-64, 16 ББМ; с нарушением линий отведения – 4 САУ 2С1, 3 буксируемые гаубицы Д-30. Вблизи Покровки за пределами выделенных мест хранения вооружения обнаружены 15 танков Т-72, ​​2 танка Т-64, 1 САУ 2С1, 13 ББМ.

В зоне действий так называемого 2 армейского корпуса PA РФ, в районах Паньковки, Стукаловой Балки, Смелого и Новогригорьевки во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировано установление препятствий средствами РЭБ вооруженных формирований РФ.

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Также оккупанты препятствовали работе СММ ОБСЕ.

"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также о попытках скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей.

Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Вооруженные силы Украины придерживаются Минских договоренностей и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан", - резюмируют в сообщении.

РФ, нарушая Минские договоренности, стянула к линии фронта на Донбассе 102 единицы военной техники, - пресс-центр ОС 01

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Меркель поставила раком Германию перед рашкой:

    1. вывела из генерации АЭС
    2. пролоббировала СП-2

    результат - энергозависмость Германии от рашки
    и угроза европейской безопастности

    Меркель - мудрый правитель на 13 лет, бл.. !
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    вот тебе хорошие новости на ночь - а я баиньки.

    Fuat


    @lilygrutcher

    ·
    1 ч

    Комитет по иностранным делам парламента Германии отвергает требование Путина положить конец расширению НАТО на восток.

    Германия постепенно меняется. Вчера новый министр иностранных дел Анналена Баербок уволила двух пророссийских чиновников. Хорошо, что Меркель больше нет.

    German Parliament's Foreign Affairs Committee rejects Putin's demand for an end to NATO's eastward expansion.
    Germany is gradually changing. New FM Annalena Baerbock fired two pro-Russian FM officials yesterday. It's good Merkel's gone.
  • Джони Ток
    Виновник такой цени на газ в ЕС---- Германия и Меркель!!!!!! И Макрон
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