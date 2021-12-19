Депутат горсовета Бахмача насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать. ФОТОрепортаж

В Бахмаче Черниговской области сотрудники полиции задержали 54-летнего депутата городского совета, которого подозревают в совершении смертельного ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Черниговской области.

"18 декабря около 20 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП: водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

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На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции области.

"Полиция установила личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат городского совета. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – уточнили в полиции Черниговщины.

По этому факту полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Досудебное расследование продолжается.

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