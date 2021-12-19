Депутат горсовета Бахмача насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Черниговской области.
"18 декабря около 20 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП: водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.
Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции области.
"Полиция установила личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат городского совета. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – уточнили в полиции Черниговщины.
По этому факту полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Досудебное расследование продолжается.