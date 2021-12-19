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Новогоднюю елку зажгли на Софийской площади в Киеве. ФОТОрепортаж

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В канун дня Святого Николая, 18 декабря, зажглись огни на главной елке страны на Софийской площади в Киеве. Главную елку страны подсвечивают 10 км гирлянд и украшают 20 тыс. игрушек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Главком. 

Киевлянам и гостям столицы елка понравилась. Фотографии с ней они активно размещают в соцсетях с положительными отзывами.

Главная елка страны в этом году – искусственная, высотой 31 м. Ее подсвечивают 10 км гирлянд и украшают 20 тыс. игрушек.

Основа елки имеет вид Рождественского вертепа, изображающего библейскую сцену рождения Иисуса Христа. Сказочный и "космический" вид елке придают подвесные гирлянды в виде звездного неба.

Вокруг елки расположены развлекательные локации: каток, фотозоны, детские забавы, мастерская и музей новогодних украшений, фуд-корты и теплые зоны отдыха. Дух Нового года и Рождества на Софийской площади будет до 16 января.

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Новогоднюю елку зажгли на Софийской площади в Киеве 03
Новогоднюю елку зажгли на Софийской площади в Киеве 04
Новогоднюю елку зажгли на Софийской площади в Киеве 05

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Gembel Basil
    Мені більше от така подбається -
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