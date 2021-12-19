Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве произошло массовое ДТП. Водитель Toyota Camry врезался в припаркованные машины, стоявшие у проезжей части. В результате было повреждено более 10 автомобилей, а транспорт виновника аварии после столкновения загорелся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу dtp.kiev.ua.

Авария произошла ночью возле ЖК "Парковый" на улице Вышгородской, 45, на массиве Ветряные Горы в Подольском районе.

Отмечается, что водитель, устроивший настоящий погром на дороге, вел себя неадекватно, а после ДТП выбрался из своей "Тойоты", надел маску и просто скрылся. Сама же машина виновника аварии вспыхнула.

Видео с места происшествия опубликовано на Facebook-странице КиевОперативный.

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"По свидетельству очевидцев, пострадали 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - говорится в сообщении.

Также очевидцы аварии рассказывают, что водитель ехал на огромной скорости. Сначала он задел одну машину, стоявшую у обочины, из-за чего его повело, и дальше "Тойота" протаранила еще с десяток авто.

Также прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики скорой помощи. Правоохранители выясняют детали и обстоятельства ночной аварии.

Пока сведений о возможных пострадавших нет.





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