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Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киеве произошло массовое ДТП. Водитель Toyota Camry врезался в припаркованные машины, стоявшие у проезжей части. В результате было повреждено более 10 автомобилей, а транспорт виновника аварии после столкновения загорелся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу dtp.kiev.ua.

Авария произошла ночью возле ЖК "Парковый" на улице Вышгородской, 45, на массиве Ветряные Горы в Подольском районе.

Отмечается, что водитель, устроивший настоящий погром на дороге, вел себя неадекватно, а после ДТП выбрался из своей "Тойоты", надел маску и просто скрылся. Сама же машина виновника аварии вспыхнула.

Видео с места происшествия опубликовано на Facebook-странице КиевОперативный.

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"По свидетельству очевидцев, пострадали 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - говорится в сообщении.

Также очевидцы аварии рассказывают, что водитель ехал на огромной скорости. Сначала он задел одну машину, стоявшую у обочины, из-за чего его повело, и дальше "Тойота" протаранила еще с десяток авто.

Также прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики скорой помощи. Правоохранители выясняют детали и обстоятельства ночной аварии.

Пока сведений о возможных пострадавших нет.

Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся 01
Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся 02

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Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся 03
Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся 04
Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся 05

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Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся 06
Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся 07

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    чергове дурко під наркотою або бухлом...
  • Ksenia VB
    Кияни ! Коли ви станете українцями ?
    Чесне слово, аж верне від собачого нарєчія. Ще й у столиці.
  • 18c49ed2
    Бляхер - это состояние мозгов и состояние души. Ищите его теперь.
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