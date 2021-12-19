Неадекватный водитель в Киеве разгромил более 10 авто, надел маску и скрылся. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу dtp.kiev.ua.
Авария произошла ночью возле ЖК "Парковый" на улице Вышгородской, 45, на массиве Ветряные Горы в Подольском районе.
Отмечается, что водитель, устроивший настоящий погром на дороге, вел себя неадекватно, а после ДТП выбрался из своей "Тойоты", надел маску и просто скрылся. Сама же машина виновника аварии вспыхнула.
Видео с места происшествия опубликовано на Facebook-странице КиевОперативный.
"По свидетельству очевидцев, пострадали 15 автомобилей, многие сильно разбиты", - говорится в сообщении.
Также очевидцы аварии рассказывают, что водитель ехал на огромной скорости. Сначала он задел одну машину, стоявшую у обочины, из-за чего его повело, и дальше "Тойота" протаранила еще с десяток авто.
Также прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики скорой помощи. Правоохранители выясняют детали и обстоятельства ночной аварии.
Пока сведений о возможных пострадавших нет.