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В Ивано-Франковской области построили один из лучших садиков в Украине, - ОГА. ФОТОрепортаж

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В с. Чернолизцы Ивано-Франковской области открыли современный, энергоэффективный и безбарьерный детский сад "Орлятко", который возвели в рамках программы "Большая стройка". По оценкам специалистов Минрегиона, данное дошкольное учреждение стало одним из лучших в Украине.

Об этом сообщила Ивано-Франковская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Уже вскоре почти сотня детишек смогут посещать новый детский садик и получать новые знания, умения и навыки. Здесь созданы очень комфортные условия, которые приспособлены для современных нужд детей, комнаты оснащены качественной мебелью, игровыми уголками", - отметила глава областной администрации Светлана Онищук.

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Строительные работы велись с 2019 по 2021 год. Общая стоимость объекта составила более 40 миллионов гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в Украине строится более 150 садиков, в планах – еще 300. Также уже построено 200 новых школ.

В Ивано-Франковской области построили один из лучших садиков в Украине, - ОГА 01
В Ивано-Франковской области построили один из лучших садиков в Украине, - ОГА 02
В Ивано-Франковской области построили один из лучших садиков в Украине, - ОГА 03

Топ комментарии

  • Amber
    До чого тут Зеленсьаий зі своєю програмою, коли цей дитячий садочок і багато інших , почали будувати чотири роки тому 😠
  • jklpqrs
    Запомните, зебилы: показуха - пусть в пропасть. История ничему не научила. По сути этот маразм не отличается от маразма совкового: шарики, лозунги, миру, труд, май и т.д. Чем закончилось - знают все. Зебобики, а вы знаете?
  • Tema9
    Піпл схаває.
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