ФСБ России руководит Донбассом: туда были отправлены оперативные группы и спецназ, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведкой СБУ установлено, как Россия управляет оккупированными территориями Донбасса. ФСБ отправила оперативные группы и спецназ в Донецкую и Луганскую области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на информацию контрразведки СБУ.

В СБУ отмечают, что РФ управляет Донбассом посредством так называемых "министерств государственной безопасности", сотрудников управления "В" (группы "Вымпел") и оперативных групп ФСБ.

"В Луганске указанная группа состоит ориентировочно из 13 человек, в Донецке – около 15. Их возглавляют кадровые сотрудники центрального аппарата Федеральной службы безопасности Российской Федерации, и их личный состав состоит из кадровых оперативных сотрудников ФСБ РФ. Как правило, это сотрудники Воронежского, Ростовского и Краснодарского региональных управлений ФСБ. Ротации периодические, два или четыре месяца - зависит от обстоятельств", - утверждает представитель контрразведки СБУ.

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В ведомстве назвали имена пяти руководителей этих групп, которые периодически бывают на Донбассе. Это Александр Шингирев (позывной "Арбат"), Алексей Корнев (позывной "Айсберг"), Константин Максимов (позывной "Карел"), Станислав Полянцев (позывной "Бродяга"), Андрей Курилкин (позывной "Дипломат"). Они отвечают за несколько направлений работы.

"Обеспечение контрразведывательного режима на оккупированных территориях, контроль за так называемыми органами власти оккупированных территорий. Это и организация охраны границы "ДНР / ЛНР" с Российской Федерацией, с территориями, подконтрольными Украине. Это и шифрованная специальная связь. То есть все функции, которые присущи органам безопасности", - рассказали в СБУ.

При этом "ведомства ЛДНР" помогают России. Их сотрудники – это бывшие работники украинских ведомств. Однако руководящие должности теперь занимают граждане РФ. Они работают под вымышленными именами. Глава так называемого "МГБ" "ЛНР" Анатолий Антонов на самом деле Рашид Садыков. Настоящее имя руководителя "МГБ" группировки "ДНР" Владимира Павленко - Владимир Евдокимов. Также гражданами России являются сотрудники "МГБ ЛНР" Николай Куренков и Николай Кравцов. Их настоящие фамилии Курочкин и Крайний.

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Также, по данным контрразведки СБУ, на Донбассе находятся боевые группы российского спецподразделения "Вымпел". В основном они состоят из пяти военнослужащих. В их функции входит сопровождение российских чиновников, инкогнито приезжающих на Донбасс, а также выполнение боевых задач на линии фронта.