В горсовет Львова ворвался мужчина с пистолетом, - полиция. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление полиции охраны во Львовской области в фейсбуке.
На главный пульт централизованного наблюдения центра технической охраны УПО Львовской области поступил сигнал "Тревога" из помещения Львовского городского совета.
На площадь Рынок 1 немедленно прибыл наряд реагирования батальона №1 полка полиции охраны. В ходе обследования объекта был обнаружен и задержан неизвестный, который зайдя в помещение ЛГС, размахивал предметом похожим на пистолет. Во время осмотра у парня было обнаружено измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое", - сообщили в полиции.
Отмечается, что задержанным оказался житель Львова 1995 года рождения.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции № 1 ГУНП во Львовской области.