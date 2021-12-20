Погибшего защитника Украины Станислава Запорожца проводили в последний путь в Луганской области. ФОТО
Об этом говорится в материале "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.
Станиславу было 30 лет. В ряды ВСУ он попал в 2019-м, служил в разведбате.
По словам сослуживцев, Станислав был патриотом и обладал отменным чувством юмора.
"Станислав запомнится навсегда душой компании. Он сам лично заботился о сплочении военного коллектива, обладал выразительным чувством юмора", - отметил боевой товарищ погибшего Дмитрий.
Как сообщил военнослужащий ВСУ Эдуард, погиб разведчик от пули снайпера, 16 декабря, в районе Павлополя Донецкой области.
"Выполнял задание на боевой позиции. Так случилось, что пуля снайпера попала в него. Он получил ранение, несовместимое с жизнью. Погиб он мгновенно. При этом он был и в бронежилете, и в каске. Нарушений с его стороны никаких допущено не было". Это было вечером, в темное время суток", — рассказал Эдуард.
У Станислава осталась мать и младший брат.