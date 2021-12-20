Агитационную палатку "Партии Шария" порезали в Одессе. ФОТО
Об этом сообщает в фейсбуке одесский активист Демьян Ганул, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня представители пророссийской "партии Шария" установили палатку у железнодорожного вокзала в Одессе. Как всегда, агитировали за "русский мир" откровенно антиукраинскими открытками. "Неизвестные" патриоты немного стилизовали эту палатку с плохой агитацией, и теперь она выглядит лучше", - написал он.
Ганул обратился к президенту Украины по поводу введения санкций не только против лидера этой политсилы, но и членов партии.
"В голову не укладывается, как эта партия еще существует? Владимир Зеленский, когда будут санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины не только против прячущегося за рубежом "лидера", но и против всей шайки "шариевцев"?" – добавил активист.
В полиции на инцидент пока не отреагировали.