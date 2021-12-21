Газ взорвался в жилом доме в Каменском, госпитализирован человек, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Из-за взрыва в г. Каменское (Днепропетровская область) госпитализирован один человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 декабря в 16 часов 45 мин. в г. Каменское в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением", - сообщили в ГСЧС.

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Огнем повреждено домашнее имущество в квартирах №15 и №16 на общей площади 50 кв. м.

В результате взрыва пострадал мужчина, 1994 года рождения. С предварительным диагнозом "50% ожоги тела" работники экстренной медицинской помощи пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение "Городской больницы скорой медицинской помощи".

Взрывом повреждены окна и двери в квартире №15, разрушены межкомнатные перестенки в квартире №15 и между квартирами №15 и №16. После ликвидации пожара обнаружены трещины и деформация межэтажной плиты перекрытия в квартире №19 на пятом этаже.

От газоснабжения полностью отключен первый подъезд дома (квартиры 1-20).

К тушению пожара привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Фото: ГСЧС