Состояние здоровья украинца Назаренко, которого российские оккупанты незаконно удерживают в Макеевской колонии, критическое, - Денисова призвала ОБСЕ и Красный Крест вмешаться в ситуацию
Об этом сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук" уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
Она напоминает, что с октября 2017 года Игорь был похищен так называемыми "сотрудниками МГБ ДНР" прямо с рабочего места в больнице г. Донецка, где он работал врачом-хирургом.
"Несколько дней родные не могли установить его местонахождение, пока представители органов оккупационной администрации РФ не пришли домой с обыском из-за обвинений Игоря в "террористической деятельности". Его подвергали физическим и психологическим пыткам. 4 октября 2019 года Игорь Назаренко был осужден за якобы "шпионаж" до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - пишет Денисова.
Кроме того, омбудсмен отмечает, что Игорь имеет хронические болезни: до незаконного заключения он перенес серьезное заболевание легких, что требует регулярной профилактической терапии. Пребывание в печально известной Макеевской исправительной колонии №32 в условиях отсутствия отопления и антисанитарии может спровоцировать рецидив.
По данным родных, Игорь существенно похудел и серьезно болеет, вероятно COVID-19. Медицинская помощь не предоставляется. Хотя сам он помогает как врач своим сокамерникам.
По информации Денисовой, представители Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций принципиально не допускаются к политзаключенным!
"Все вышеназванные действия в отношении Игоря являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года. Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Игоря Назаренко, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью", - отмечает омбудсмен.
"Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи", - резюмировала она.