Военная контрразведка СБУ предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных по системе управления ПВО Украины. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка СБУ системно противодействует разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против оборонного потенциала нашего государства. В Днепропетровской области разоблачен бывший чиновник одного из подразделений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на скрытом сборе секретных военных сведений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Тайную информацию он пытался передать представителям российских спецслужб. Для этого планировался выезд в РФ под видом посещения родственников.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника незаконно полученные материалы по организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины.

Установлено, что бывший военнослужащий скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения путем противоправного вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения.

Полученные секретные материалы хранил по месту своего жительства.

Во время обысков в его жилище правоохранители обнаружили:

флеш-носители с тайной военной информацией;

компьютерную техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.

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В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по:

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушений.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились сотрудниками Департамента военной контрразведки СБУ совместно со следователями СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.







Фото: сайт СБУ