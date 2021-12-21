Налоговая амнистия набирает обороты. Украинцы уже задекларировали более миллиарда гривен, - Гетманцев. ИНФОГРАФИКА
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Сумма задекларированных в рамках налоговой амнистии активов в настоящее время составляет 1,068 млрд грн, за последние две недели она выросла на 327%.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.
"Налоговая амнистия набирает обороты. Есть первый миллиард (гривень. – Ред.), задекларированных в рамках налоговой амнистии граждан Украины", – написал он.
Сбор в государственный бюджет из указанных средств превысил 51 млн грн, добавил Гетманцев.
Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания добровольного одноразового декларирования активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022 года.