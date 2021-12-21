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Налоговая амнистия набирает обороты. Украинцы уже задекларировали более миллиарда гривен, - Гетманцев. ИНФОГРАФИКА

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Сумма задекларированных в рамках налоговой амнистии активов в настоящее время составляет 1,068 млрд грн, за последние две недели она выросла на 327%.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Налоговая амнистия набирает обороты. Есть первый миллиард (гривень. – Ред.), задекларированных в рамках налоговой амнистии граждан Украины", – написал он.

Сбор в государственный бюджет из указанных средств превысил 51 млн грн, добавил Гетманцев.

Как сообщалось, в Украине 1 сентября 2021 года началась кампания добровольного одноразового декларирования активов физлиц, которая продлится год, до 1 сентября 2022 года.

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Налоговая амнистия набирает обороты. Украинцы уже задекларировали более миллиарда гривен, - Гетманцев 01
Налоговая амнистия набирает обороты. Украинцы уже задекларировали более миллиарда гривен, - Гетманцев 02

Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Про Гетманцева :

    На банковских счетах «слуга народа» Гетманцев хранит 184,3 тыс. гривен,
    наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен.
    При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов.
    Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс. долларов.
    Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
    Даниил, шо там с маминой декларацией ???
  • vadym sestritsyn
    Да гениальный ты Гетманцев! Успокойся мы верим!
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    брешет как обычно...
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