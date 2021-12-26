Заместитель председателя МОН Гарбарук возглавляет ОО, занимавшуюся дискредитацией антикоррупционеров. ФОТО

Заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук является директором общественной организации "Национальный интерес Украины", занимавшейся дискредитацией антикоррупционеров.

На это обратил внимание в фейсбуке журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, каким деградантом нужно быть, чтобы взять на госслужбу руководителя шарашки, которая занималась откровенной дичью против антикоррупционеров. Напомню, во времена преступных предшественников против Виталия Шабунина и Александры Устиновой, в частности, и "Центра противодействия коррупции" в целом была развернута настоящая кампанию по дискредитации. Ее вели "Народные фронтовики", связанные с коррумпантом Мартыненко. В том числе посылали провокаторов под видом журналистов, сняли говнофильм для презентации в Раде. И этот фильм таки сняла ОО "Национальный интерес Украины" Василия Апасова. И вот именно руководителем этой ГОшки перед назначением заместителем министра образования Шкарлета и был Игорь Гарбарук, на днях прославившийся полной раскрепощенностью морали и этикета", - указал он.

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Журналист отметил, что в официальной биографии Гарбарука эта информация не отображена, но указана в соответствующих реестрах.

Отметим, что в украинских соцсетях обсуждают фото, на котором чиновники, в частности, заместитель министра образования Игорь Гарбарук и мэр Львова Андрей Садовый, в каком-то официальном кабинете стоят рядом с молодой женщиной в откровенном платье.

Ею оказалась 27-летняя юристка Кристина Тишкун, представившаяся помощницей Гарбарука. А еще она – директор компании "БК ЗАБУДОВА", которая занимается покупкой и продажей недвижимости.

Гарбарук и Тишкун посетили Львов 24 декабря, чтобы посмотреть, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах.

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