В новогоднем поздравлении Зеленского снялись три олимпийских чемпиона. ФОТОрепортаж

Звезды спорта приняли участие в новогоднем обращении президента Украины.

Жан Беленюк, Олег Верняев и Юрий Чебан выставили в сеть фотографии, по которым понятно, что они снялись в новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Жан Беленюк

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Олег Верняев

Юрий Чебан

35-летний одессит Юрий Чебан уже завершил карьеру спортсмена и работает тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ. В 2012 и 2016 годах он был олимпийским чемпионом по гребле на каноэ (одиночка, 200 метров).

30-летний киевлянин Жан Беленюк выиграл единственное для Украины золото в Токио-2020. Борца греко-римского стиля признали лучшим спортсменом 2021 года в Украине. Беленюк также является нардепом от фракции "Слуга народа".

28-летний Олег Верняев - уроженец Донецка. В 2016 году он стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях).