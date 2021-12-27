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Подросток угнал грузовик, чтобы покатать девушку в Киевской области, - полиция. ФОТО

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Правоохранители задержали подростков, угнавших грузовик в Киевской области.

Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Вчера около 23 часов инспекторы села Чаек получили ориентировку, где сообщалось о похищении транспортного средства Iveco в пгт Макаров. На территории Бучанского района была введена специальная полицейская операция "Перехват".

Около 12 часов ночи на 32 км автодороги Киев – Чоп патрульные заметили авто, которое подпадало под ориентировку. Увидев служебный автомобиль, водитель ускорился и пытался скрыться, нарушая правила дорожного движения.

Через некоторое время водитель остановился, вышел из транспортного средства и побежал в лесополосу. В автомобиле находилась 17-летняя пассажирка. Она сообщила, что водитель предложил взять это транспортное средство и прокатиться.

На место были вызваны следственно-оперативная группа и кинологическая служба. Совместными усилиями правоохранительных служб около 2 часов ночи вероятного 17-летнего похитителя обнаружили и задержали.

Следователи будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

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Подросток угнал грузовик, чтобы покатать девушку в Киевской области, - полиция 01
Подросток угнал грузовик, чтобы покатать девушку в Киевской области, - полиция 02

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Топ комментарии

  • Alex_dos
    романтик.
  • Leon Renk bcc9a743
    Навіть по одягу видно що дебіл!.
    Слуга Диявола, в своєму житті ще нічого не зробило, крім як за...рать труси, а машинку вже украло!
  • Sopko Tom
    что не сделаеш ради стояка
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