Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем в Одесской области - 6 человек пострадали, - Нацполиция. ФОТО

Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW.