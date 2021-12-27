Гражданин Нигерии вплавь пытался пересечь украинско-словацкую границу, - Госпогранслужба. ФОТО

Чтобы попасть в Словакию, гражданин Нигерии прыгнул в реку Уж, но выбраться на берег пришлось помогать пограничникам отряда Чоп.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Вчера под утро пограничный наряд отделения "Паладь-Комаровцы" заметил движение неизвестного в сторону границы. Военнослужащие сразу известили пограничное подразделение и выдвинулись для его задержания.

Нарушитель успел преодолеть заградительный забор и двигался в направлении реки Уж, по которой проходит граница со Словакией.

Увидев пограничников, несмотря на холодную погоду, мужчина прыгнул в реку. Но он сразу понял, что погорячился, ведь глубина реки и скорость течения оказались не такими, как он себе представлял, и добраться до противоположного берега в такое время года ему совершенно не под силу. Так что нарушитель попытался вернуться назад, пограничникам пришлось ему помогать выбраться на берег.

Правоохранители быстро доставили нарушителя в подразделение, нашли ему сухую одежду и обувь. Нарушитель никаких документов с собой не имел и рассказал, что он гражданин Нигерии, некоторое время работал в Харькове дворником, а впоследствии решил в поисках лучшей жизни добраться до стран ЕС. В двух рюкзаках мужчины находились 900 евро, ноутбук, планшет, мобильные телефоны и другие вещи. Пограничники проверяют правдивость слов задержанного, проводят проверочные мероприятия, в частности по установлению его личности.

Иностранец будет привлечен к административной ответственности по ст. "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" КУоАП. Решение по делу будет приниматься судом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Колючая проволока и камеры: На границе с РФ построили сто километров забора. ФОТО



