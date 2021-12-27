Сторонник русской весны, националист Просвирнин голым выпал из окна в центре Москвы. ФОТО

Егор Просвирнин погиб на месте. Ему было 35 лет.

Первыми о его смерти сообщили телеграмма-каналы, впоследствии информацию подтвердили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Просвирнин выпал из окна съемной квартиры на Тверском бульваре в Москве. На нем не было одежды.

По информации телеграмм-канала "112", сначала Просвирнин выбросил в окно нож и газовый баллончик. Также этот канал сообщает, что соседи слышали, как в квартире ссорились. А сам Просвирнин мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Просвирнин – основатель русского националистического издания "Спутник и Погром". Он активно поддерживал оккупацию Крыма и боевые действия россиян на Донбассе. В 2017 году "Спутник и Погром" был заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ из-за пропаганды идей национальной и религиозной розни. В следующем году издание объявило о закрытии.

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В 2016 году Просвирнин вместе с писателем Эдуардом Лимоновым и террористом Игорем Гиркиным объявил о создании организации "Комитет 25 января". Впоследствии ее переименовали в "Общероссийское национальное движение". Организация прекратила свое существование практически после образования.