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Разведывательный самолет ВВС США RC-135V мониторил ситуацию на Донбассе. КАРТА

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Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER19 Воздушных сил США совершил полет над Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные радара, опубликованные польским спотером с ником 360°Radar в твиттере.

Разведывательный самолет ВВС США RC-135V мониторил ситуацию на Донбассе 01

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint поднялся в воздух с авиабазы ​​Ханья на греческом острове Крит в Средиземном море утром 27 декабря, сообщает Мілітарний.

Около 9 часов утра он дозаправился над Черным морем и начал мониторинговый полет над Украиной.

Читайте: США работают над планом предоставления Украине оперативных разведданных в случае вторжения России, - The New York Times

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Топ комментарии

  • piligrim
    ну, если это видел флайрадар, то мокши и подавно... сидели тихо, надев шапочки из фольги... и, скорее всего, такие полеты заранее оговорены со всеми сторонами...
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    А внизу ситуацию за земле мониторили агенты Кремля Ермак и Гогилашвили.... У нас как не крот, обязательно лазиет по линии фронта.
  • Роман Кокоровець
    дядьку , зразу видно ,що ти з совка . так там і досі живеш ...
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