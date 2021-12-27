Разведывательный самолет ВВС США RC-135V мониторил ситуацию на Донбассе. КАРТА
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Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER19 Воздушных сил США совершил полет над Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные радара, опубликованные польским спотером с ником 360°Radar в твиттере.
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint поднялся в воздух с авиабазы Ханья на греческом острове Крит в Средиземном море утром 27 декабря, сообщает Мілітарний.
Около 9 часов утра он дозаправился над Черным морем и начал мониторинговый полет над Украиной.