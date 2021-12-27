Разведывательный самолет ВВС США RC-135V мониторил ситуацию на Донбассе. КАРТА

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER19 Воздушных сил США совершил полет над Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные радара, опубликованные польским спотером с ником 360°Radar в твиттере.

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint поднялся в воздух с авиабазы ​​Ханья на греческом острове Крит в Средиземном море утром 27 декабря, сообщает Мілітарний.

Около 9 часов утра он дозаправился над Черным морем и начал мониторинговый полет над Украиной.

Читайте: США работают над планом предоставления Украине оперативных разведданных в случае вторжения России, - The New York Times