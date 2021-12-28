Строительство крупнейшего в области спорткомплекса завершено в Полтаве, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Полтаве завершилось строительство нового спортивно-зрелищного комплекса "Акварена", который стал крупнейшим спортивным объектом области.

Об этом сообщает Полтавская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, этот спорткомплекс уникален для области. Он разработан на основе стандартов и правил соревнований международной Федерации плавания FINA и отвечает всем требованиям доступности. В нем смогут тренироваться спортсмены из олимпийской и паралимпийской сборных команд. Также здесь будут проводиться международные соревнования.

По площади все здание размером с футбольное поле – более 7,8 тыс. квадратных метров. Спортивно-зрелищный комплекс "Акварена" достроен по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". До этого он 10 лет был классическим долгостроем: его то строили, то отказывались от этой идеи, то несколько раз передавали с баланса области на город и наоборот.

В рамках программы "Большая стройка" Полтавщина получила государственную субвенцию в размере 105 млн на восстановление строительства. Строительные работы завершили менее чем через год.

Спорткомплекс объединяет три бассейна для плавания в одном здании: основной длиной 50 метров, тренировочный 25-метровый и физкультурно-оздоровительный.

Также здесь обустроили тренажерный и спортивный залы, тренерские помещения, современные душевые и санузлы, конференц-зал, офисные и служебные помещения, раздевалки, кабинеты врача, косметолога и массажиста, SPA-зону, комнаты отдыха и персонала.

Также смотрите: Подземный паркинг на 50 скорых открыли в Полтаве, - ОГА. ФОТОрепортаж

Раньше в области не было 50-метрового спортивного бассейна закрытого типа. Поэтому спортсмены тренировались в бассейне открытого типа, сокращая тренировки в холодное время.

Строительство этого спортивного объекта – это возможность развивать на Полтавщине не менее пяти видов спорта: спортивное плавание, водное поло, синхронное плавание, плавание среди спортсменов с инвалидностью (дефлимпийские и паралимпийские виды спорта), единоборства, такие как дзюдо, греко-римская и свободная борьба и другие.

Напомним, по программам президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина" в Украине обновили и построили уже 193 стадиона и 25 бассейнов.

Читайте: На берегу одного из самых больших Шацких озер построят мультифункциональный спорткомплекс - ОГА. ФОТО









