Мемориальную доску воину "Азова" Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 27 декабря, в селе Долинское Хрестовского сельского совета Каховского района Херсонской области состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Эдуарду Александровичу Шахову (позывной Шах), 12.12.1992 года рождения, младшему сержанту, командиру отделения 3-й роты 2-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов" Восточного оперативно-территориального объединения Национальной Гвардии Украины, погибшему 04.09.2019 года в районе поселка городского типа Зайцево Бахмутского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером (в 18:35 во время перемещения в укрытие получил тяжелое пулевое ранение грудной клетки в районе сердца. Был оперативно доставлен в центральную районную больницу в городе Бахмут, где через час скончался).

Об этом сообщает фейсбук-сообщество ОО "Єдина родина Херсонщини", передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, 27 декабря, в селе Долинском Каховского района на здании местного Долинского лицея торжественно открыта мемориальная доска павшему за свободу и независимость Украины воину - командиру отделения в одной из рот легендарного полка "Азов" Национальной Гвардии Украины Эдуарду Шахову. Парамедику, который умел спасать жизни и учил этому других, верному другу и бесстрашному воину. В полку "Азов" Эдуард Шахов нес службу с 2015 года. Погиб на передовых позициях зоны АТО, защищая целостность и независимость Украины, 4 сентября 2019 года. Ему было всего 26 лет.

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Боец с позывным Вьюн находился рядом с Шахом, когда в него попала смертельная пуля снайпера, и вместе с Матусом оказывал ему первую медицинскую помощь. Вспоминая побратима, Вьюн рассказывает: "Он всегда был готов защищать своих. В одном бою, когда начался вражеский обстрел, Шах сказал нам оставаться в укрытии, а сам схватил пулемет и пошел отстреливаться. Мы, конечно, не оставили его в том бою. Но он был таким человеком, был готов отдать жизнь, прикрывая других!"

Эдуард как настоящий патриот всегда носил с собой украинское знамя. Поэтому на День флага сумел вывесить его прямо под носом у противника – чтобы враг знал, на чьей он земле, подчеркивают побратимы погибшего азовца.

Сегодня же на учебном заведении, где учился Эдуард, появилась мемориальная доска в его честь. Мужество и подвиг нашего земляка будут передаваться из поколения в поколение.

Низкий поклон маме защитника за сына. Вечная память воину света Эдуарду Шахову!" - говорится в сообщении.









































