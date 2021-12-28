На фасаде Тернопольского облсовета вывешен гигантский баннер с портретом Бандеры. ФОТО

1 января ко Дню рождения Степана Бандеры в Тернополе пройдет факельное шествие.

Об этом сообщил глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, передает Цензор.НЕТ.

"Баннер, на котором изображен портрет лидера украинской нации, руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеры, для привлечения внимания населения Тернопольской области к празднованию Дня рождения Проводника и Героя Украины, по моему распоряжению, разместили на административном здании Тернопольского областного совета!" – рассказал он.

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"1 января мы будем отмечать 113-ю годовщину со Дня рождения Степана Бандеры. В этот день в 16:30 в Тернополе начнется традиционное факельное шествие. Сбор у стадиона им. Г. Шухевича", - добавил политик.

"Теоретик украинского националистического движения XX века Степан Бандера родился в 1909 году в Ивано-Франковской области. Его жизнь оборвалась в довольно молодом возрасте и память о нем живет в наших сердцах. Убежден, именно на таких фигурах, как Степан Бандера должны расти наши дети! Напомню, Тернопольский областной совет призывал Президента вернуть звание Героя Украины с удостоением ордена Государства (посмертно) Степану Бандере за несгибаемость духа в отстаивании национальной идеи, выявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство".