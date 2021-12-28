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В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На государственном предприятии "Антонов" в Киеве был представлен первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р.

Мероприятия по случаю выкатки самолета прошли во вторник, 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министр обороны Алексей Резников во время осмотра самолета отметил, что Украина созданием Ан-178-100Р доказывает, что украинцы умеют себя защищать.

"Все мы в детстве мечтали быть летчиками, летать, но сложнее всего построить самолет. Мне кажется, что символично то, что Украина демонстрирует свою обороноспособность благодаря объединенным усилиям. Эта синергия и является залогом нашей победы", – сказал министр.

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Он подчеркнул, что этих самолетов будет выпущено не три, как предусмотрено контрактом для Вооруженных сил Украины. "Их будет больше", – заявил Резников.

"Сегодня мы демонстрируем, что мы умеем строить, умеем летать и умеем себя защищать", - подчеркнул министр.

В свою очередь заместитель главнокомандующего Украины генерал-лейтенант Сергей Мойсюк отметил, что Вооруженные силы Украины нуждаются в современной, высокотехнологичной, надежной и простой в использовании военной технике.

"Ведь такая техника повышает наши возможности, увеличивает нашу устойчивость и приближает нас к победе. Данный самолет является представителем техники, которая нам нужна. Я уверен, что этот самолет будет своевременно поставлен в ВСУ и пилоты Воздушных сил ВСУ будут использовать его во благо нашей победы", - сказал он.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заверил, что Воздушные силы готовы к приему первого за годы независимости Украины самолета - Ан-178-100Р.

"Нам нужно еще нелегкий путь пройти – подготовить личный состав пилотов на этот самолет, нам нужно подготовить инженерно-технический состав для того, чтобы мы могли осваивать, ремонтировать и выполнять задания", - добавил он и заверил, что этот путь будет быстро преодолен.

Самолет Ан-178-100Р предназначен для перевозки людей (до 100 человек), техники, груза; десантирования специальной техники и парашютистов; а также медицинской эвакуации раненых и пострадавших.

В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 01
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 02
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 03
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 04
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 05
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 06
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 07
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 08
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 09
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 10
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 11
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 12
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 13
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 14
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 15
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 16
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 17

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    гарна новина...
  • Старый зольдат
    Ага, а ещё он Храм Артемиды поджог и Чапаева из пулемёта расстрелял.
    Совсем забыл, он и брата своего родного в детстве убил.
    А вы случайно не тот его брат?
  • Орест Орест
    У друга отец работал на Богдане в Черкассах. Рассказывал историю одной мадам, которая классово ненавидела барыг и олигархов. Так вот барыги и олигархи ей в "белую" платили около 30 тыс. и это в Черкассах и 3 года назад. Но она решила что хуже не будет и топила за "новые лица" по итогу сокращение и биржа труда... От така она селяви....
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