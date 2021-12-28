В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На государственном предприятии "Антонов" в Киеве был представлен первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р.

Мероприятия по случаю выкатки самолета прошли во вторник, 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Министр обороны Алексей Резников во время осмотра самолета отметил, что Украина созданием Ан-178-100Р доказывает, что украинцы умеют себя защищать.

"Все мы в детстве мечтали быть летчиками, летать, но сложнее всего построить самолет. Мне кажется, что символично то, что Украина демонстрирует свою обороноспособность благодаря объединенным усилиям. Эта синергия и является залогом нашей победы", – сказал министр.

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Он подчеркнул, что этих самолетов будет выпущено не три, как предусмотрено контрактом для Вооруженных сил Украины. "Их будет больше", – заявил Резников.

"Сегодня мы демонстрируем, что мы умеем строить, умеем летать и умеем себя защищать", - подчеркнул министр.

В свою очередь заместитель главнокомандующего Украины генерал-лейтенант Сергей Мойсюк отметил, что Вооруженные силы Украины нуждаются в современной, высокотехнологичной, надежной и простой в использовании военной технике.

"Ведь такая техника повышает наши возможности, увеличивает нашу устойчивость и приближает нас к победе. Данный самолет является представителем техники, которая нам нужна. Я уверен, что этот самолет будет своевременно поставлен в ВСУ и пилоты Воздушных сил ВСУ будут использовать его во благо нашей победы", - сказал он.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заверил, что Воздушные силы готовы к приему первого за годы независимости Украины самолета - Ан-178-100Р.

"Нам нужно еще нелегкий путь пройти – подготовить личный состав пилотов на этот самолет, нам нужно подготовить инженерно-технический состав для того, чтобы мы могли осваивать, ремонтировать и выполнять задания", - добавил он и заверил, что этот путь будет быстро преодолен.

Самолет Ан-178-100Р предназначен для перевозки людей (до 100 человек), техники, груза; десантирования специальной техники и парашютистов; а также медицинской эвакуации раненых и пострадавших.

































