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Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила масштабное хищение запчастей и комплектующих к военной бронированной технике одной из воинских частей Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ 01

"Военнослужащий-контрактник вместе со своим отцом организовали похищение комплектующих к бронетехнике. Военный вывозил краденое с части на собственном автомобиле или передавал их отцу через ограждение. Похищенное злоумышленники хранили в гаражном помещении для дальнейшей продажи", - говорится в сообщении.

Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ 02
Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ 03

Правоохранители провели 12 обысков. В ходе следственных действий были обнаружены и изъяты десятки узлов и деталей, комплектующих к военной бронированной технике, а именно:

  • приборы ночного видения;
  • гидроусилители башен;
  • генераторы;
  • перископы;
  • оптические приборы;
  • средства управления огнем;
  • светомаскирующие комплекты и прочее.

Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ 04
Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ 05

По предварительным данным, общая стоимость похищенного имущества составляет около 1 млн гривен.

Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ 06

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Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ 07

В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам объявлено о подозрении.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 410 (угон, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • дератизатор
    ****, гниди...
  • Слава Шустрий
    Звісно видно що підняли , якщо є де нові запчастини красти , а у 2014 завести двигуни не могли бо акумуляторів не було ( кажеш шлак радянський - озвуч що ти для армії ************** передав , може хоч на одну гвинтівку снайперську стягся , чи прилад нічного бачення , тепловізор , дрон (( згадуваний тобою Порошенко це робив і не триндів про велике президентське переозброєння , на відміну від зеленого чуда (( а що зробив ти для армії крім того що тут щойно ляпнув ?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Два дурка-мародера...
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