Трамвай сошел с рельсов в Днепре и сбил насмерть женщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местный телеканал "Открытый".

Трагедия произошла на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Пастера. Трамвай, разворачиваясь, сошел с рельсов и зажал женщину-пешехода между вагоном и светофором. Она скончалась на месте.

Издание отмечает, что в Днепре сейчас выпало много снега, и это привело к многочисленным авариям и пробкам. К вечеру ситуация только ухудшилась - пошел дождь и начался гололед.



