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Трамвай сошел с рельсов в Днепре и сбил насмерть женщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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От полученных травм женщина скончалась на месте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местный телеканал "Открытый".

Трагедия произошла на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Пастера. Трамвай, разворачиваясь, сошел с рельсов и зажал женщину-пешехода между вагоном и светофором. Она скончалась на месте.

Издание отмечает, что в Днепре сейчас выпало много снега, и это привело к многочисленным авариям и пробкам. К вечеру ситуация только ухудшилась - пошел дождь и начался гололед.

Трамвай сошел с рельсов в Днепре и сбил насмерть женщину 01
Трамвай сошел с рельсов в Днепре и сбил насмерть женщину 02

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Топ комментарии

  • DJ ZE baryga 73%
    Наскільки я знаю, то в Дніпрі потихеньку міняють совкове трамвайне полотно, зрозуміло, що не так як хотілося б, але в цьому допомагає наркоман зеленський - відбираючи останні два роки з бюджету міста по 2,5 млрд грн.
  • Ned Stark
    У Києва також забирає, причому ще більше, а потім критикує Кличка, що міст недобудований... Така-от "децентралізація" від зелених!
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    розповідаю, Льоша: набагато менше, ніж зеко *****
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