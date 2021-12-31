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Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе. ФОТОрепортаж

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Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве вошла в топ-15 самых красивых елок Европы по версии сайта Europe Best Destinations.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте.

Сообщается, что киевская новогодняя елка заняла 13-ю строчку рейтинга, между елками из Польши и Италии. Популярный среди туристов во всем мире сайт отметил, что киевская елка украшена десятками километров гирлянд.

Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 01

На сайте отмечается, что Киев - прекрасное место для поездки на рождественские и новогодние праздники, а также тот факт, что в городе работают сразу несколько рождественских ярмарок.

Самая красивая елка стоит на мальтийском острове Гоцо. На втором и третьем месте – елки из Страсбурга и Лиссабона.

Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 02

Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 03
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 04
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 05
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 06
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 07
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 08
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 09
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 10
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 11
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 12
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 13
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 14
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 15
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 16
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 17
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 18
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 19
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 20
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 21
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 22
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 23

Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 24
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 25
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 26
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 27
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 28

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