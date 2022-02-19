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Самолет с канадским оружием прибыл в Украину. ФОТО

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Украина получила от Канады винтовки, пулеметы с оптическими прицелами, приборы ночного видения и наблюдения, военную технику.

Об этом сообщил Резников в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Оружие для Вооруженных сил Украины от наших близких канадских друзей. Мы получили военную помощь в виде винтовок, пулеметов с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения, военной техники. Спасибо за это важное и своевременное решение! Анита Ананд (министр национальной обороны Канады). - Ред.) отдельное спасибо вам", - написал он.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал поставки Киеву летального вооружения на сумму CAD7,8 млн или $6,1 млн.

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Самолет с канадским оружием прибыл в Украину 01
Самолет с канадским оружием прибыл в Украину 02

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Топ комментарии

  • Яукр
    Радійте рузькі мамки, ці подарунки для ваших виродків-200
  • Александр Петров 933aff40
    Чем больше привезут,тем лучше.
    Канада лучший друг Украины уже давно.
  • Наталья Негуляева 3d1a3bae
    Дякуєм!
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