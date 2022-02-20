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Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТО

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Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной вместе с участниками Революции Достоинства, семьями погибших на Майдане, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".

Петр и Марина Порошенко приняли участие в панихиде за погибшими и возложили цветы к мемориалу Небесной Сотни.

"Сегодня в такой величественный для всей Украины день мы молимся о душах погибших Героев Небесной Сотни. Вечная и светлая память всем. И мы никогда их не забудем. И никогда не простим их убийц", – говорит Марина Порошенко.

"Даже не верится, что прошло 8 лет с момента этих трагических и великих событий Революции Достоинства. Герои Небесной Сотни, отдавшие свою жизнь, сыграли значительную роль в истории Украины", – сказал Петр Порошенко журналистам.

Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 01
Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 02
Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 03
Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 04
Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 05
Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 06
Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 07
Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 08

"8 лет украинский народ ведет борьбу за сохранение нашей святой великой Украины", – напомнил пятый президент.

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"Путин два года назад выторговал "беркут", который должен был сидеть в тюрьме, для того чтобы спасти этих преступников и негодяев. И не зря сейчас Путин подтянул к границам Украины огромное войско для вторжения, уничтожения Украины и убийства украинцев. Но Украина уже другая. И украинцы уже другие. И армия наша другая", – убежден Порошенко.

"Мы защитим Украину. Сегодня мы говорим это здесь, на этом святом месте, где отдали свою жизнь Герои Небесной Сотни. А после этого отдали жизнь тысячи защитников Украины только за то, чтобы мы с вами имели право строить украинское государство, европейское государство и вернуть Украину в европейскую семью народов. Я верю, что именно так и будет", – добавил Порошенко.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Нормальный президент и человек живых людей не боится. Респект.
  • Ksenia VB
    Вони першими прийняли бій з росією.
    Вічна слава ГЕРОЯМ !
  • Scorpman Y
    зебіл, нагадаю:
    командував вбивцями людей на Майдані - нинішній заступник голови ОП(Г) зеленського...
    Теж квіти принесе як зеленський?

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