Войска РФ 19 февраля вели массированные обстрелы на Донбассе, применяя тяжелую артиллерию. Зафиксированы более 900 попаданий только из крупнокалиберного оружия, - Бутусов. КАРТА+ВИДЕО

19 февраля вследствие российских обстрелов погибли смертью Героев два украинских воина, четверо получили ранения. На фронте фиксировались массированные обстрелы.

Об этом в своем видеостриме заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Третьи сутки продолжаются террористические обстрелы Донбасса, Россия наносит удар за ударом по украинским позициям, сегодня обстрелы были беспрецедентными по своим масштабам. По состоянию на 21:00 по официальным данным наших военных, зафиксированы 103 обстрела со стороны российских агрессоров. Это сотни боеприпасов. Сегодня зафиксированы более 900 попаданий только из крупнокалиберного оружия по украинской земле. Обстрелы идут по всей линии фронта, сегодня они стали более интенсивными. Противник применял артиллерию, гаубицы калибра 152 мм, танки, преимущественно применялись гаубицы калибра 122 мм и минометы калибра 122 мм", - заявил журналист.

"Мы вынуждены отвечать. Украинские войска не могут подавить все огневые точки врага, так как россияне размещают их в населенных пунктах. Они пытаются спровоцировать обстрелы населенных пунктов украинскими военными. Но до сих пор никаких инцидентов с украинской стороны нет, наши бьют точно в цель, а враг стреляет куда-нибудь, однако плотность огня выросла", - добавил Бутусов.

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По оценкам Бутусова, на Донбассе сейчас происходит эскалация боевых действий.