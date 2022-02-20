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Войска РФ 19 февраля вели массированные обстрелы на Донбассе, применяя тяжелую артиллерию. Зафиксированы более 900 попаданий только из крупнокалиберного оружия, - Бутусов. КАРТА+ВИДЕО

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19 февраля вследствие российских обстрелов погибли смертью Героев два украинских воина, четверо получили ранения. На фронте фиксировались массированные обстрелы.

Об этом в своем видеостриме заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Третьи сутки продолжаются террористические обстрелы Донбасса, Россия наносит удар за ударом по украинским позициям, сегодня обстрелы были беспрецедентными по своим масштабам. По состоянию на 21:00 по официальным данным наших военных, зафиксированы 103 обстрела со стороны российских агрессоров. Это сотни боеприпасов. Сегодня зафиксированы более 900 попаданий только из крупнокалиберного оружия по украинской земле. Обстрелы идут по всей линии фронта, сегодня они стали более интенсивными. Противник применял артиллерию, гаубицы калибра 152 мм, танки, преимущественно применялись гаубицы калибра 122 мм и минометы  калибра 122 мм", - заявил журналист.

"Мы вынуждены отвечать. Украинские войска не могут подавить все огневые точки врага, так как россияне размещают их в населенных пунктах. Они пытаются спровоцировать обстрелы населенных пунктов украинскими военными. Но до сих пор никаких инцидентов с украинской стороны нет, наши бьют точно в цель, а враг стреляет куда-нибудь, однако плотность огня выросла", - добавил Бутусов.

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Войска РФ 19 февраля вели массированные обстрелы на Донбассе, применяя тяжелую артиллерию. Зафиксированы более 900 попаданий только из крупнокалиберного оружия, - Бутусов 01

По оценкам Бутусова, на Донбассе сейчас происходит эскалация боевых действий.

Топ комментарии

  • Ivan Pidbujpata
    Тут в голову только одна мысль приходит в связи с маниакальным желанием Зеленского получить «твердые доказательства» от США в том, что Кремль собирается напасть на Украину.


    Дело в том, что в Кремле работает высокопоставленный агент ЦРУ, который не только присутствует на секретных совещаниях, но и сливает всю информацию от туда по надежному источнику коммуникации практически 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

    В Кремле панически хотят узнать кто это и потому накручивают ОПу Зеленского на такие заявления о «доказательстве из самого надежного источника».

    А источник такой, что его голыми руками взять не получается, в Кремле нужны именно «самые надежные доказательства, лучше всего от ЦРУ».

    Я бы на месте ЦРУ подсунул бы в этот момент заявление, что это, например Шойгу или кто-то еще важный из Совбеза. Ну и посмотрел бы, что там потом начнется. С чипсами и пивом )

    Виктор Шевчук
  • Deodar Revolution
    самое интересное - если агент ЦРУ это действительно Шойгу
  • Strix Alucо
    Олимпиада заканчивается через несколько часов. Нужно быть максимально готовыми к большим неприятностям.
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