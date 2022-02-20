Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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20 февраля в центре Киева на улице Институтской граждане почтили память Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Акция началась в 10:00. После исполнения государственного гимна была проведена панихида представителями разных украинских церквей.
После этого состоялось возложение венков, цветов к памятникам, памятным знакам, посвященным Героям Небесной Сотни и событиям Революции Достоинства.
Фото, видео - Олег Богачук