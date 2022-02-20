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Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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20 февраля в центре Киева на улице Институтской граждане почтили память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Акция началась в 10:00. После исполнения государственного гимна была проведена панихида представителями разных украинских церквей.

После этого состоялось возложение венков, цветов к памятникам, памятным знакам, посвященным Героям Небесной Сотни и событиям Революции Достоинства.

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Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 01
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 02
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 03
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 04
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 05
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 06
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 07
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 08
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 09
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 10
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 11
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 12
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 13

Фото, видео - Олег Богачук

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
  • Ksenia VB
  • Вася Шевченко f77d76ba
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