Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

20 февраля в центре Киева на улице Институтской граждане почтили память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Акция началась в 10:00. После исполнения государственного гимна была проведена панихида представителями разных украинских церквей.

После этого состоялось возложение венков, цветов к памятникам, памятным знакам, посвященным Героям Небесной Сотни и событиям Революции Достоинства.

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Фото, видео - Олег Богачук