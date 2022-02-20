Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки. ФОТОрепортаж
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Российские оккупанты снова нарушают режим "тишины" в Донецкой области, вследствие обстрелов повреждены дома в селе Победа и городе Железное.
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.
По оперативной информации, утром произошел интенсивный обстрел окрестностей Марьинки – снаряды российской тяжелой артиллерии долетали в школу-интернат.
Кроме того, сегодня утром были разрушены 4 дома в селе Победа.
А со стороны Горловки оккупанты ведут обстрел города Железное - 2 снаряда попали в частный дом, повредили окна, крышу и одну комнату.
"К счастью, по состоянию на этот момент жертв нет. Вооруженные силы Украины дают достойный отпор врагу", - отметил глава области.