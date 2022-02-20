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Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки. ФОТОрепортаж

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Российские оккупанты снова нарушают режим "тишины" в Донецкой области, вследствие обстрелов повреждены дома в селе Победа и городе Железное.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

По оперативной информации, утром произошел интенсивный обстрел окрестностей Марьинки – снаряды российской тяжелой артиллерии долетали в школу-интернат.

Кроме того, сегодня утром были разрушены 4 дома в селе Победа.

Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки 01
Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки 02
Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки 03
Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки 04
Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки 05

А со стороны Горловки оккупанты ведут обстрел города Железное - 2 снаряда попали в частный дом, повредили окна, крышу и одну комнату.

"К счастью, по состоянию на этот момент жертв нет. Вооруженные силы Украины дают достойный отпор врагу", - отметил глава области.

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