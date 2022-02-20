Вече "Чествование памяти Героев Небесной Сотни" проходит на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

20 февраля – день памяти Героев Небесной Сотни. В этот день в 16.30 украинцы собрались на Майдане почтить память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

"Пророссийский режим Януковича цинично и жестоко расстрелял участников Революции Достоинства. Герои Небесной Сотни отдали свою жизнь за независимость Украины, за европейское будущее, за свободу. Сегодня враг снова хочет забрать нашу свободу и уничтожить наше государство. Путем вооруженного шантажа Москва требует от нас капитуляции и отказа от евроатлантического курса. Таким образом Путин хочет получить реванш за поражение пророссийского режима Януковича и вернуть Украину под свой контроль. Но украинцы будут сопротивляться и агрессору, и всем попыткам капитуляции", - отмечают организаторы акции.













































20 февраля 2014, согласно украинскому законодательству, является также днем начала российской агрессии. Россия начала войну с убийств Героев Небесной Сотни. Зафиксированы бесспорные факты участия спецназовцев и спецслужб России в расправе над Майданом.

"Революция Достоинства спасла Украину от российской оккупации. Теперь пора снова дать отпор агрессии Кремля и защитить достояние Майдана, политое кровью Героев", - говорится в анонсе.