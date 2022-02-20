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Вече "Чествование памяти Героев Небесной Сотни" проходит на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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20 февраля – день памяти Героев Небесной Сотни. В этот день в 16.30 украинцы собрались на Майдане почтить память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

"Пророссийский режим Януковича цинично и жестоко расстрелял участников Революции Достоинства. Герои Небесной Сотни отдали свою жизнь за независимость Украины, за европейское будущее, за свободу. Сегодня враг снова хочет забрать нашу свободу и уничтожить наше государство. Путем вооруженного шантажа Москва требует от нас капитуляции и отказа от евроатлантического курса. Таким образом Путин хочет получить реванш за поражение пророссийского режима Януковича и вернуть Украину под свой контроль. Но украинцы будут сопротивляться и агрессору, и всем попыткам капитуляции", - отмечают организаторы акции.

Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 01
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 02
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 03
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 04
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 05
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 06
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 07
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 08
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 09
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 10
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 11
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 12
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 13
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 14
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 15
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 16
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 17
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 18
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 19
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 20
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 21
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 22

20 февраля 2014, согласно украинскому законодательству, является также днем начала российской агрессии. Россия начала войну с убийств Героев Небесной Сотни. Зафиксированы бесспорные факты участия спецназовцев и спецслужб России в расправе над Майданом.

"Революция Достоинства спасла Украину от российской оккупации. Теперь пора снова дать отпор агрессии Кремля и защитить достояние Майдана, политое кровью Героев", - говорится в анонсе.

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