Вывезенные в РФ жители оккупированного Донбасса двое суток остаются в автобусах, потому что места временного размещения закрыты, - Денисова. ФОТОрепортаж

Граждане Украины, жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которых принудительно эвакуировали в Ростовскую область РФ, лишены права на достойные условия жизни.

Это подчеркивает уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить - закрыты.

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Российские власти не принимают меры по обеспечению эвакуированных временным жильем, горячим питанием, медицинскими услугами, чем нарушают часть первую статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция), согласно которой государство-оккупант обязуется с помощью всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами.

В нарушение статьи 8 Европейской Конвенции по правам человека, гарантирующей право на уважение к частной и семейной жизни, часть эвакуированных граждан Украины была размещена в спортивном зале г. Таганрога Ростовской области", - указывает Денисова.

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Она обратилась к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием обеспечить надлежащие условия пребывания граждан Украины в РФ, предоставить необходимую помощь, включая бесплатные юридические консультации и гуманитарную помощь.

Также Денисова обратилась к генеральному комиссару УВКБ ООН и мировому сообществу "по немедленному реагированию на факты нарушения РФ статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны по незаконной эвакуации граждан Украины о незаконной эвакуации граждан Украины на территорию страны-оккупанта".

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