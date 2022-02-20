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"Промені гідності" засияли в Киеве в честь Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В столице прошли мероприятия чествования героев Небесной Сотни.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после вече на Майдане Незалежности у храма Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников состоялась межконфессиональная панихида, а после - из трех локаций на аллее Героев Небесной Сотни в небо "взлетели" 100 лучей.

Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 01
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 02

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Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 03
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 04
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 05

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Инсталляция, традиционно зажигаемая ежегодно 20 февраля, по замыслу авторов, символизирует души погибших Героев, поднимающихся в небеса. Подсветка лучей сопровождалась музыкой Романа Коляды.

Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 06
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 07
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 08
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 09

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Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 10
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 11
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 12
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 13

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Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 14
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 15
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 16

Вдоль аллеи по обе стороны дороги зажжены желтые и голубые лампадки.

Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 17
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 18
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 19
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 20
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 21
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 22
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, в Украине 20 февраля – День памяти Героев Небесной Сотни.

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