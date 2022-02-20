"Промені гідності" засияли в Киеве в честь Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В столице прошли мероприятия чествования героев Небесной Сотни.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после вече на Майдане Незалежности у храма Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников состоялась межконфессиональная панихида, а после - из трех локаций на аллее Героев Небесной Сотни в небо "взлетели" 100 лучей.
Инсталляция, традиционно зажигаемая ежегодно 20 февраля, по замыслу авторов, символизирует души погибших Героев, поднимающихся в небеса. Подсветка лучей сопровождалась музыкой Романа Коляды.
Вдоль аллеи по обе стороны дороги зажжены желтые и голубые лампадки.
Напомним, в Украине 20 февраля – День памяти Героев Небесной Сотни.