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Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа. ФОТОрепортаж

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В поселке Новогнатовка Донецкой области российские оккупационные войска повредили 14 домов мирных жителей, два из которых не подлежат восстановлению. Кроме того, жители поселка остались без электроэнергии и без газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

"При обстреле сегодня ночью поселка Новогнатовка Волновахского района Донецкой области было повреждено 14 домов мирных жителей, два из которых восстановлению не подлежат", - написал Каплин.

Он добавил, что также обломками поврежден один гражданский автомобиль, линии электропередач и газопровод, обломками поврежден также трансформатор.

Жители этого поселка остались без электроэнергии и газа.

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"В этой связи температура в домах падает, люди не могут приготовить еду. Осколками поврежден фасад, трубу от дымохода и кровлю фельдшерского пункта. Около двадцати человек, включая детей, провели ночь в необорудованном бомбоубежище, расположенном в подвале Новогнатовской школы", – рассказал Каплин.

По его словам, это второй массированный обстрел Новогнатовки из минометов и артиллерии за последние двое суток. Минувшей ночью при обстреле этого населенного пункта пострадали 19 домохозяйств, а в здании школы взрывной волной выбило стекла.

Команда Гуманитарной миссии "Пролиска" сегодня побывала на месте обстрела, и семьям, чьи дома пострадали при обстреле, были выданы материалы для экстренных ремонтов.

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Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 01
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 02
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 03
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 04
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 05
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 06
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 07
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 08
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 09
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 10
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 11
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 12
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 13

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Топ комментарии

  • olele
    Роман Москаль@RomanMoskal70

    41 мин



    Просто сьогодні з людиною говорив.
    Орки використовують тактику блукаючих батарей. Виїжджають, наприклад, на околиці Горлівки, розгортаються просто у житловому масиві, дають декілька пострілів і на сйобки на іншу околицю міста. Щоб їх вполювати, треба пів Горлівки розвалити. Цього ніхто робити не збирається, бо саме цього вони і прагнуть.
    В нас є загиблі, є поранені, є вкрай зайопані цією ситуацією. Особливо важко тим, для кого це перша ротація, перші обстріли з важкого. Втім, масового явлення змії очкової на позиціях не спостерігається.
    Зараз - саме провокують і зайобують. Те, що сам спостерігав з позиції. Поки працювали - почали крити артою сусідню, десь за кілометр. Якраз через поле, видно було добре. Десять пострілів - і на лижі. Тому переважна більшість снарядів лягає поруч. Не встигають тупо пристрілятися.
    Танки орків працюють. Але отут вони очкують ще більше. Працюють з закритих позицій, у русі, переважно в темряві. Бо очко грає, ніхто джавеліна в башту спіймати не хоче.
  • Злий Грицько
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Смердючій мордор повинен бути зруйновано вщент...
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