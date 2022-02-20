Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.
"При обстреле сегодня ночью поселка Новогнатовка Волновахского района Донецкой области было повреждено 14 домов мирных жителей, два из которых восстановлению не подлежат", - написал Каплин.
Он добавил, что также обломками поврежден один гражданский автомобиль, линии электропередач и газопровод, обломками поврежден также трансформатор.
Жители этого поселка остались без электроэнергии и газа.
"В этой связи температура в домах падает, люди не могут приготовить еду. Осколками поврежден фасад, трубу от дымохода и кровлю фельдшерского пункта. Около двадцати человек, включая детей, провели ночь в необорудованном бомбоубежище, расположенном в подвале Новогнатовской школы", – рассказал Каплин.
По его словам, это второй массированный обстрел Новогнатовки из минометов и артиллерии за последние двое суток. Минувшей ночью при обстреле этого населенного пункта пострадали 19 домохозяйств, а в здании школы взрывной волной выбило стекла.
Команда Гуманитарной миссии "Пролиска" сегодня побывала на месте обстрела, и семьям, чьи дома пострадали при обстреле, были выданы материалы для экстренных ремонтов.