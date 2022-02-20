"Мы не отдадим Украину": Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Все участники мирного марша пришли с украинской символикой. Они стартовали в полдень от Соборной площади и через Дерибасовскую прошли к памятнику Дюку де Ришелье.
Участники марша развернули Флаг Украины на Потемкинской лестнице.
По словам одного из организаторов акции Наталии Михайленко, одесситы вышли вместе на улицы, чтобы почувствовать поддержку друг друга и продемонстрировать единство, пишет "Радио свобода".
"Политические и другие организации вышли и объединились, чтобы продемонстрировать, что мы единые, что мы не отдадим Украину никому. Очень много организаций участвуют – и Национальный корпус, и Украинский институт национальной памяти, и многие другие. Мы могли много лет не общаться, но сейчас это уже не важно", – заявила Михайленко.