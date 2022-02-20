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"Мы не отдадим Украину": Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В воскресенье 20 февраля тысячи жителей Одессы вышли на Марш единства, чтобы продемонстрировать свою сплоченность и готовность защищать город и страну от возможного нападения агрессора.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Все участники мирного марша пришли с украинской символикой. Они стартовали в полдень от Соборной площади и через Дерибасовскую прошли к памятнику Дюку де Ришелье.

Участники марша развернули Флаг Украины на Потемкинской лестнице.

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По словам одного из организаторов акции Наталии Михайленко, одесситы вышли вместе на улицы, чтобы почувствовать поддержку друг друга и продемонстрировать единство, пишет "Радио свобода".

"Политические и другие организации вышли и объединились, чтобы продемонстрировать, что мы единые, что мы не отдадим Украину никому. Очень много организаций участвуют – и Национальный корпус, и Украинский институт национальной памяти, и многие другие. Мы могли много лет не общаться, но сейчас это уже не важно", – заявила Михайленко.

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Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 01
Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 02
Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 03
Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 04
Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 05
Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 06
Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 07
Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 08

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Топ комментарии

  • Светлана Науменко
    Символічне відео з Одеси. Маленька дівчинка на плечах у батька скандує "Україна понад усе!"... люди підхоплюють.
    https://twitter.com/evhen_n/status/1495445265544798210
  • Zelya Vsyo
    "Именно в славном Украинском городе Одесса захлебнулась собственной кровью и желчью прокаженная "рузкая весна".
    При всем моем уважении к тем, кто сражался и сражается с }{уйловским фашизмом доныне, я должен признать (и мы все должны), что впервые организованный отпор георгиевская фашня получила именно в Одессе, благодаря чему сегодня этот южный Украинский город живет полноценной мирной жизнью.
    Благодаря чему безумная идея «Большой Новороссии» так и осталась на бумаге. Благодаря чему вонючий рыгоанальный ЗЭК Хам так и остался в Ростове ломать шариковые ручки, а не уселся в рашистский обоз. «Русская весна» сгорела на работе."
    Из просторов Интернета, 2015 год.
  • Бандерівець
    Одеса молодці!

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