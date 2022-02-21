У мемориала Линкольна в Вашингтоне прошел митинг против агрессии РФ. ФОТОрепортаж

Украинские активисты, представители других общин в США, политики, дипломаты собрались в центре Вашингтона, чтобы почтить память погибших борцов за свободу Украины и призвать президента Джо Байдена усилить политику сдерживания РФ.

Митинг прошел в воскресенье возле Мемориала Линкольна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Акция имеет две главные цели. Во-первых, почтить память всех украинцев, отдавших свою жизнь за нашу демократию и за свободное Украинское государство – от героев Небесной сотни до каждого борца, погибшего от российской войны в Украине", - отметил соорганизатор митинга Ярослав Гетьман.

Вторая цель, по его словам, – вместе обратиться к президенту Байдену о необходимости более жесткого противодействия российской агрессии, а также помочь Украине защитить себя и отразить наступление на демократию.

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"Мы призываем, чтобы президент Байден и члены Конгресса США стали мощной силой против российской агрессии, а также сейчас объявили санкции и автоматически ввели их, если произойдет вторжение", - отметил Гетьман.

Член Совета директоров организации Razom for Ukraine Марина Приходько отметила: "Для такой большой меры нужна мощная командная работа".

Она сообщила, что к проведению акции присоединились американские общественные организации United Help Ukraine, Razom for Ukraine, UCCA, Ukrainian American Veterans, активисты украинской диаспоры в США. Благодаря этому на митинг собрались люди со всей страны.

В частности, из Филадельфии в Вашингтон прибыли три автобуса с участниками, люди также централизованно ехали в столицу из Нью-Йорка. В целом, по словам Приходько, на митинг приехали люди из штатов Вирджиния, Мэриленд, Делавер, Северная Каролина, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания. "Я встретила здесь людей, прилетевших из Техаса, Колорадо, Висконсина и других штатов и больших городов, где представлена ​​украинская община", – отметила Приходько.

Посол Украины в США Оксана Маркарова акцентировала на важности акции в центре американской столицы.

"Здесь собрались не только украинские американцы, болеющие за Украину, здесь также присутствует много влиятельных людей, которые продвигают и формируют мнение в Вашингтоне", - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что конгрессмены и сенаторы США, а также представители администрации Белого дома так или иначе узнают о митинге, в частности, от людей, пришедших к Мемориалу Линкольну. Это, по словам Маркаровой, своего рода помощь дипломатии в продвижении украинского вопроса в Вашингтоне.

В ответ на просьбу кратко описать нынешнюю поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, посол отметила: "Лидерская и значительная, но нам не помешает больше".

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"Путин серьезно обеспокоен тем, что Соединенные Штаты, а также наши союзники и партнеры сделают (в случае нового вторжения – ред.). Так что, думаю, он может принять решение направить войска против Украины, но, думаю, он этого не будет делать", - отметил бывший посол.

Другой участник митинга сопредседатель Трансатлантической целевой группы по вопросам Украины (TTFU) Орест Дейчаковский отметил, что такие акции нужны также, чтобы показать консолидированную поддержку Украины в США.

"Многие американцы демонстрируют солидарность и симпатию к Украине. Данные последних соцопросов свидетельствуют, что большинство граждан США поддерживают достаточно жесткий подход администрации Байдена по отношению к дипломатии и сдерживанию России", - отметил общественный деятель.

Он обратил внимание, что на митинг вышли представители других национальных общин – белорусской, грузинской, а также группы под флагами стран Балтии. "Они на собственном опыте знают, что такое российский империализм, и понимают, что все это очевидная попытка России восстановить империю и уничтожить Украину", - отметил Дейчаковский.

По его убеждению, среднестатистический американец "все же очень четко понимает, кто на самом деле агрессор – несмотря на все попытки путинской пропаганды".

Во время акции возле Мемориала Линкольну состоялся молебен погибшим за свободу Украины. После этого митингующие отправились большой колонной с флагами к Белому дому.

























