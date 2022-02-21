Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Ривном сегодня во время сессии городского совета избили экс-депутата Верховной Рады от партии ВО "Свобода", а ныне депутата от этой же политической силы Олега Осуховского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание rivnenews.

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Драка произошла во время выступления активиста Романа Коваля, который выступил против смены руководства Ривненской городской больницы. Отметим, что этого вопроса в повестке сессии вообще не было. В это время к трибуне подбежали депутаты от ВО "Свобода" и завязалась потасовка, в которой приняли участие около 20 человек.

По данным СМИ, в драке приняли участие так называемые "титушки", неизвестно почему явившиеся на сессию.

Разнять обе стороны конфликта удалось с помощью полиции и общественного формирования по здравоохранению. Однако во время потасовки пострадал экс-депутат ВР Олег Осуховский, которому разбили бровь.













На данный момент в работе сессии Ривненского городского совета объявлен перерыв.

Отметим, что 21 февраля 2022 года, согласно повестке дня, во время внеочередного заседания Ривненского совета должны были рассматриваться два вопроса: финансирование теробороны города и обращение к президенту Украины относительно санкций для народных депутатов и чиновников, которые покинули Украину в момент российской угрозы. Из-за конфликта, начатого "титушками", сессия городского совета так и не началась и средства на тероборону так и не выделили.

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