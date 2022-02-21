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Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Ривном сегодня во время сессии городского совета избили экс-депутата Верховной Рады от партии ВО "Свобода", а ныне депутата от этой же политической силы Олега Осуховского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание rivnenews.

Драка произошла во время выступления активиста Романа Коваля, который выступил против смены руководства Ривненской городской больницы. Отметим, что этого вопроса в повестке сессии вообще не было. В это время к трибуне подбежали депутаты от ВО "Свобода" и завязалась потасовка, в которой приняли участие около 20 человек.

По данным СМИ, в драке приняли участие так называемые "титушки", неизвестно почему явившиеся на сессию.

Разнять обе стороны конфликта удалось с помощью полиции и общественного формирования по здравоохранению. Однако во время потасовки пострадал экс-депутат ВР Олег Осуховский, которому разбили бровь.

Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского 01
Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского 02
Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского 03
Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского 04
Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского 05
Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского 06

На данный момент в работе сессии Ривненского городского совета объявлен перерыв.

Отметим, что 21 февраля 2022 года, согласно повестке дня, во время внеочередного заседания Ривненского совета должны были рассматриваться два вопроса: финансирование теробороны города и обращение к президенту Украины относительно санкций для народных депутатов и чиновников, которые покинули Украину в момент российской угрозы. Из-за конфликта, начатого "титушками", сессия городского совета так и не началась и средства на тероборону так и не выделили.

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Топ комментарии

  • Візор Гук
    Рівненщина після появи там бурштинової мафії перетворилася в бандитське кубло, ракова пухлина розрослася і переходтить у метастази.
  • Олександр Деркач a4302971
    Ну ось "Сволота" знову на руку агресора зіграла. Ще є докази, що вони зараз зовсім не ті за кого себе видавали. Останнім часом представників цієї..партії (про керовництво я вже мовчу) відсутні на деяких патріотичних заходах, які вони не пропускали ще 2-3 роки тому..Манкурти!
  • igor dfggeyewy
    Свобода пертворилась в прихвоснів будь якої влади!!! Головне щоб поближче до корита. Треба Медведчукові телеканал, та не питання. Тягнибок з Кривецьким на тарілоці канал принесли Медведчукові. Не розумію тих патріотів, які голосують за рекетирсько-маргінальну партію Свобода!!!
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