Луганская ТЭС в Счастье остановлена, из-за обстрелов войск РФ повреждены все ЛЭП, - глава обладминистрации Гайдай

Работа Луганской теплоэлектростанции в г. Счастье Луганской области приостановлена ​​из-за повреждения всех отходящих от нее линий электропередач. Это произошло в результате интенсивного обстрела н.п. Счастья со стороны войск РФ.