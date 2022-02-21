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Луганская ТЭС в Счастье остановлена, из-за обстрелов войск РФ повреждены все ЛЭП, - глава обладминистрации Гайдай

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Луганская ТЭС в Счастье остановлена, из-за обстрелов войск РФ повреждены все ЛЭП, - глава обладминистрации Гайдай
Работа Луганской теплоэлектростанции в г. Счастье Луганской области приостановлена ​​из-за повреждения всех отходящих от нее линий электропередач. Это произошло в результате интенсивного обстрела н.п. Счастья со стороны войск РФ.

Об этом глава облгосадминистрации (ОГА) Сергей Гайдай сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждение на всех линиях электропередач, которые отходят и подходят к Луганской ТЭС. Станция остановлена!" - отметил он.

Луганская ТЭС в Счастье остановлена, из-за обстрелов войск РФ повреждены все ЛЭП, - глава обладминистрации Гайдай 01

Луганская ТЭС в Счастье остановлена, из-за обстрелов войск РФ повреждены все ЛЭП, - глава обладминистрации Гайдай 02

Топ комментарии

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    а что по этому поводу думает абизяна абхазская? не сильно нагнетаем?
  • oleg1966
  • oleg1966
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