Объявлен в розыск "командир" российских наемников, которые вели прицельный огонь по украинским военным в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Контрразведка СБУ продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности участников незаконных вооруженных формирований РФ на востоке нашего государства. Во время следственно-оперативных действий идентифицирована личность командира диверсионно-разведывательной группы боевиков, которая участвовала в боевых действиях против сил антитеррористической операции в Волновахском районе Донецкой области в 2014-2016 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что командиром вражеских диверсантов является житель временно неподконтрольного украинским властям Донецка. К рядам боевиков он присоединился в июле 2014 года. Там прошел "курс" боевой и специальной подготовки.

Отмечается, что злоумышленник скрывается от правосудия на территории ОРДЛО.

"Установлено, что в состав вражеского подразделения входили профессиональные снайперы, которые прошли спецподготовку под руководством инструкторов из РФ. По данным следствия, они производили прицельный обстрел украинских позиций в районах Богдановки, Петровского, Старогнатовки и Викторовки. Кроме того, участники группы осуществляли сбор разведданных о дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины на территории региона. Полученную информацию передавали представителям спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Осужденный объявлен в розыск.