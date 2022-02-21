Заседание Совбеза РФ могло быть записано раньше: Не совпадает время на часах Шойгу. ВИДЕО+ФОТО

Заседание Совбеза РФ могло быть записано ранее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Следовательно, на часах министра обороны РФ Сергея Шойгу было около 12:48, в то время как само обращение было в 18:30 по московскому времени.

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В конце "трансляции" была ситуация, очень похожая на "склейку". Генпрокурор России Краснов в начале видео сидит. К слову приглашается Нарышкин, идет выступать, а только что сидевший Краснов уже возвращается после выступления.

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Также в одну секунду камера показала президента РФ Владимира Путина в двух разных позах.

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