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Заседание Совбеза РФ могло быть записано раньше: Не совпадает время на часах Шойгу. ВИДЕО+ФОТО

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Заседание Совбеза РФ могло быть записано ранее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Следовательно, на часах министра обороны РФ Сергея Шойгу было около 12:48, в то время как само обращение было в 18:30 по московскому времени.

В конце "трансляции" была ситуация, очень похожая на "склейку". Генпрокурор России Краснов в начале видео сидит. К слову приглашается Нарышкин, идет выступать, а только что сидевший Краснов уже возвращается после выступления.

Также в одну секунду камера показала президента РФ Владимира Путина в двух разных позах.

Заседание Совбеза РФ могло быть записано раньше: Не совпадает время на часах Шойгу 01

Заседание Совбеза РФ могло быть записано раньше: Не совпадает время на часах Шойгу 02

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Топ комментарии

  • KWST
    штирлицы х*евы
  • Шрек Баблокат
    вот это поворот!.. никогда так не было и вот снова!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Тіпа дажє врємя астанавілась...
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