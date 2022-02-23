Украина получила новую партию летального оружия от Канады. ФОТОрепортаж

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила, что в Украину прибыл второй самолет с военной помощью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала министр на своей странице в Твиттере.

"Сегодня наши Вооруженные Силы Канады осуществили вторую доставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", - написала Ананд.

Как сообщалось, первый самолет с оружием от Канады прибыл в Украину 19 февраля.

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Фото: твиттер/Ананд