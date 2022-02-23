Более 100 военных машин и десятки военных палаток зафиксированы в Беларуси у границы Украины: Maxar обнародовал новые спутниковые снимки. ФОТОрепортаж
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Более 100 военных машин и десятки военных палаток дислоцируются на юге Беларуси вблизи границы с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, новые спутниковые снимки обнародовала частная американская компания Maxar Technologies, которая в течение нескольких недель отслеживала наращивание российских сил.
Изображения показали, что в военный гарнизон на западе России недалеко от границы с Украиной был добавлен новый полевой госпиталь.
Кроме того, по данным Maxar, у границы с Украиной на западе России были замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для перебрасывания танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также несколько новых дислокаций войск.
В то же время Reuters уточняет, что не может независимо проверить фотографии.